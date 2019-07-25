Güvenlik güçleri yurt içi ve sınır dışında operasyonlarını başarıyla sürdürüyor.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 19 Temmuz'da Diyarbakır'ın Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon yapıldığı belirtildi.
Söz konusu operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan sözde Amed eyaleti maliye/cephane birimi sorumlusu "Agit Soro" kod adlı Celal Gök olduğunun tespit edildi.
Kaynak: TRT Haber