Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün KPSS ve diğer kamu sınavlarına hazırlık evlerine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 30 ilde 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Örgüte ait sınavlara hazırlık evlerinde kaldıkları ve sınav sorularının kendilerine sınav öncesinde verildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada şu ana kadar 35 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.