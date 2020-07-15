Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
30 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı
Ankara merkezli 30 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 60 şüpheliden 35'i gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün KPSS ve diğer kamu sınavlarına hazırlık evlerine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 30 ilde 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Örgüte ait sınavlara hazırlık evlerinde kaldıkları ve sınav sorularının kendilerine sınav öncesinde verildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada şu ana kadar 35 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: son dakika fetö ankara merkezli fetö operasyonuSon Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 10:20
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