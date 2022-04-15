Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 09:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
3 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.
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