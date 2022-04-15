Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Tokat çevreleri ile Sivas'ın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Güneşin yüzünü göstereceği cumartesi günü ülke genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İç Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde sabah saatlerinde pus hadisesi görülecek.

Pazar günü, Marmara, Ege, Orta ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun batısında bahar yağmurları etkili olacak. Kalan kesimlerde parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Üç büyük şehirde hava durumu

Ankara'da yarın parçalı bulutlu hava ile birlikte sıcaklık değeri 20 derece civarı olacak. Pazar günü kentte bahar yağmurları görülmesine rağmen sıcaklık değeri artarak 22 dereceye çıkacak.

İstanbul'da yarın güneşli ve parçalı bulutlu hava hakim olacak. Pazar günü ise kentte bahar yağmurları görülecek. Sıcaklıkların 16-17 derece civarı olması bekleniyor.

İzmir'de ise hava yarın parçalı bulutlu 25 derece, pazar günü ise yağmurlu 23 derece olacak.