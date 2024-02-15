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TRT Haber 15.02.2024 08:17

3 organize suç örgütü çökertildi: 24 şüpheliye gözaltı

İstanbul’da eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-40” operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda 2'si örgüt elebaşı olan 24 şüpheli yakalandı.

3 organize suç örgütü çökertildi: 24 şüpheliye gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce eş zamanlı olarak Kafes-40 operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Organize suç örgütlerinin;  suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, silahla tehdit, mala zarar verme, işyeri, ikamet ve araç kurşunlama, iş insanlarından tehdit yoluyla haraç alarak haksız menfaat temin etme suçlarını işledikleri tespit edildi.

2'si örgüt elebaşı 24 kişi yakalandı

Yerlikaya, Emre Özcan, Önder Küçük ve Sergen Solak'ın elebaşı oldukları 3 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Operasyonlarda 2'si örgüt elebaşı olan 24 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca düzenlenen operasyonlarda 5 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet tüfeğe el konuldu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizlerle."

 


 

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