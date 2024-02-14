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Gündem
TRT Haber 14.02.2024 23:02

Emine Erdoğan, Mısır Kızılayı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mısır Kızılayı'nı ziyaret etti. Mısır Cumhurbaşkanı'nın eşi ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Emine Erdoğan, "Türkiye olarak, Gazze’ye yardımların aralıksız devam etmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Emine Erdoğan, Mısır Kızılayı'nı ziyaret etti

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Mısır Cumhurbaşkanı’nın eşi Entissar Amer ile Mısır Kızılayı'nı ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "7 Ekim'den bu yana Mısırlı kurumların ve sivil toplum derneklerinin insani yardımları Filistinli kardeşlerimize ulaştırma gayretlerini takdirle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Mısır Kızılayı ile eş güdüm halinde Türkiye'den uçak ve gemilerle 7 bin tonun üzerinde yardım malzemesinin Gazze’ye ulaştırıldığını belirtti.

Emine Erdoğan, Mısır Kızılayı'nı ziyaret etti

Paylaşımında, Türkiye'nin, Gazze’ye yardımların aralıksız devam etmesi için mücadelesini sürdüreceğini ifade etti.

Emine Erdoğan, kırsal ve yoksul kesimlerin kalkınmasına destek olan Hayat Karima Vakfı’na da ziyarette bulundu.

Emine Erdoğan, Mısır Kızılayı'nı ziyaret etti

Vakfın, savaşın başlamasıyla beraber Refah Sınır Kapısında hazır bulunan ilk kuruluş olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

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