Emine Erdoğan, Mısır Kızılayı'nı ziyaret etti

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Mısır Cumhurbaşkanı’nın eşi Entissar Amer ile Mısır Kızılayı'nı ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "7 Ekim'den bu yana Mısırlı kurumların ve sivil toplum derneklerinin insani yardımları Filistinli kardeşlerimize ulaştırma gayretlerini takdirle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Mısır Kızılayı ile eş güdüm halinde Türkiye'den uçak ve gemilerle 7 bin tonun üzerinde yardım malzemesinin Gazze’ye ulaştırıldığını belirtti.

Paylaşımında, Türkiye'nin, Gazze’ye yardımların aralıksız devam etmesi için mücadelesini sürdüreceğini ifade etti.

Emine Erdoğan, kırsal ve yoksul kesimlerin kalkınmasına destek olan Hayat Karima Vakfı’na da ziyarette bulundu.

Vakfın, savaşın başlamasıyla beraber Refah Sınır Kapısında hazır bulunan ilk kuruluş olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.