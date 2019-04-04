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2'si gri listede 59 terörist etkisiz hale getirildi
04 Nisan 2019 Perşembe 16:07 - Son Güncelleme 04 Nisan 2019 Perşembe 16:27
Son 3 haftada düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonlarında, 2'si gri listede olmak üzere toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, yürütülen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Son 3 haftada PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, 2'si gri listede olmak üzere toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Kaynak: AA
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