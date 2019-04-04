Milli Savunma Bakanlığı, yürütülen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Son 3 haftada PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, 2'si gri listede olmak üzere toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: AA