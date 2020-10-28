Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir etkinlik duyuruldu.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri'ne ait 29 gemi ile 25 liman ziyaret edilecek. Gemilerde gün batımında bayrak töreni ile birlikte İstiklal Marşı okunacak.



COVID-19 tedbirleri nedeniyle gemiler halkın ziyaretine kapalı olacak.