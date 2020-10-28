Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
29 gemi ile 25 limanda Cumhuriyet selamlaması
[Fotoğraf: AA Arşiv]
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri'ne ait 29 gemi 25 limanı ziyaret edecek.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir etkinlik duyuruldu.
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri'ne ait 29 gemi ile 25 liman ziyaret edilecek. Gemilerde gün batımında bayrak töreni ile birlikte İstiklal Marşı okunacak.
COVID-19 tedbirleri nedeniyle gemiler halkın ziyaretine kapalı olacak.
#29EkimCumhuriyetBayramı kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetlerimize ait 29 gemi ile 25 limana ziyaret yapılacak.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 28, 2020
Gemilerimizde gün batımında bayrak töreni ile birlikte İstiklal Marşı okunacak.
COVID-19 tedbirleri nedeniyle gemilerimiz halkın ziyaretine kapalı olacak. pic.twitter.com/bIWCityr0P
Etiketler: Milli Savunma BakanlığıSon Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 10:57
Son Haberler
- 11:00
- 10:48
- 10:46
- 10:50
- 10:47
Sıradaki Haber
Vezneciler saldırısında keşif yapan terörist yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz