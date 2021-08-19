Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının aldığı yakalama kararı sonrasında Manavgat'ta ikamet ettiği öğrenilen Hakkı Kılınç, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Manavgat Adliyesine sevk edilen Kılınç, tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı vermişti.