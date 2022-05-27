Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 12:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
27-30 Haziran'da öğretmenler idari izinli sayılacak
[Fotoğraf: Arşiv]
Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerin 20-24 Haziran arası mesleki çalışma programını çevrim içi gerçekleştireceğini, 27-30 Haziran arasında da idari izinli sayılacağını belirtti.
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Etiketler: Öğretmen
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