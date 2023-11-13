255 terör mensubu yakalandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve finans kaynaklarının engellenmesi kapsamında operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Buna göre, bölücü terör örgütüne yönelik 21 ilde 41 şüpheli, DEAŞ'a yönelik 13 ilde 19 şüpheli, FETÖ'ye yönelik 20 ilde 40 şüpheli, sol terör örgütlerine yönelik 45 ilde 131 şüpheli ve terörizmin finansmanına yönelik 5 ilde 24 şüpheli yakalandı.

Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerini övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 22 ildeki 38 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bakanlık açıklamasında, "Kahraman jandarmalarımızı tebrik ediyoruz. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Hangi terör örgütü olduğu farketmeksizin mücadelemiz yılmadan devam edecek" denildi.