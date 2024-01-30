Parçalı Bulutlu 2.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 30.01.2024 13:39

25 ilde 'Sibergöz-21' operasyonu: 156 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun, Adana, Uşak merkezli 25 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-21' operasyonunda 156 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

25 ilde 'Sibergöz-21' operasyonu: 156 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama, suç gelirlerinin aklanması ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik, Samsun, Adana, Uşak merkezli 25 ilde eş zamanlı olarak 'Sibergöz-21' kod adlı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar kapsamında 156 şüpheli yakalandı.

Samsun'da 19 farklı yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferlerinin gerçekleştirildiği belirlendi. 15 paravan şirket tespit edildi. MASAK ile koordineli olarak, hesap hareketleri ve para trafiği incelendiğinde şüpheliler ve şirketlerin banka ve kripto varlık hesaplarında yasa dışı bahisten kaynaklı yaklaşık 1 milyar 224 milyon 768 bin TL işlem hareketleri tespit edildi.

Adana, İstanbul ve Konya'da bulunan şüphelilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yasa dışı bahis siteleriyle anlaşma sağlayarak Türkiye'de de oynanmasına yer ve imkan sağladıkları belirlendi.

Üçüncü kişilere ait banka hesaplarının 3 bin TL ile 5 bin TL arasında değişen miktarlar karşılığında temin edildiği, bu hesapların Mersin'de bulunan ofisler aracılığıyla yasa dışı bahis sitelerinde kullandırıldığı anlaşıldı. Bu hesaplarda yaklaşık 200 milyon TL işlem hacminin bulunduğu, yatırılan paraların mobil banka ve QR kod yönetimiyle nakde çevrilerek çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı saptandı.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu madde ile birlikte, 4 otomobil, 9 villa/daire, 8 arsa olmak üzere toplam 245 milyon TL'lik mal varlığına ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile bankalarda bulunan hesaplara el konuldu.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Siber Suçlar
Sıradaki Haber
Bakan Tunç: Türk yargısı bağımsız ve tarafsız olarak görevini yerine getiriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:44
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron: Filistin devletini tanımayı düşünüyoruz
14:37
Bankacılık sektörünün aktifleri 23,5 trilyon lira oldu
14:07
Antalya'da denizi kirleten gemilere 52 milyon lira ceza kesildi
14:05
Bahçeli: Zillet tutmadı, ittifakın çatı ismi olarak Türkiye'yi kullanacaklar
13:59
Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
13:59
Fransa'da binlerce çiftçi traktörleriyle eylemlerini sürdürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı"na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı"na katıldı
FOTO FOKUS
İsrail güçleri kılık değiştirdi hastane bastı: 3 Filistinliyi öldürdü
İsrail güçleri kılık değiştirdi hastane bastı: 3 Filistinliyi öldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ