Gündem
TRT Haber 31.12.2025 11:43

25 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 125 gözaltı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bu sabah 25 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 125 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

25 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 125 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde il jandarma komutanlıkları ile il emniyet müdürlüklerince Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ üyesi 125 şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, "Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar, karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecektir." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.

