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TRT Haber 14.01.2025 13:40

23 ilde FETÖ operasyonlarda 110 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde FETÖ'ye yönelik son bir haftadır devam eden "Kıskaç-34" operasyonlarında 110 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

23 ilde FETÖ operasyonlarda 110 şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik son bir haftadır devam eden "Kıskaç-34" operasyonları hakkında bilgi verdi.

Operasyonların, aralarında İstanbul, Ankara, Antalya'nın da bulunduğu 23 ilde, gerçekleştirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, bu kapsamda 110 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, örgütün akademisyen yapılanması, askeri yapılanması ve güncel yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, hücre evlerinde barınmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu kişiler ile irtibatta bulunmak, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak ve örgütün kripto haberleşme programı “Bylock” kullanıcısı olmak suçlarından arandığını bildirdi.

Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanların da yakalandığını belirten Yerlikaya, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ'cü hainlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti.

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