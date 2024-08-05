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TRT Haber 05.08.2024 07:32

2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bugün başlıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.

2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başlıyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Başkanlığın 2025 yılı Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıtlarla ilgili bilgi verdi.

Erbaş, "Bu mübarek yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos–16 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecekler" dedi.

Başvuru için 750 lira ön kayıt ücreti anlaşmalı bankalara yatırılacak.

2024 yılında hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyenlerin kayıtları, otomatik olarak yenilenmeyecek. Bu durumdaki vatandaşların, ön kayıt ücreti ödemeden kayıt yenileme işlemlerini belirlenen tarihte yapması gerekiyor.

Detaylı bilgiye ulaşmak için hac.gov.tr adresi ziyaret edilebilecek. 

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Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Ali Erbaş E-Devlet
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