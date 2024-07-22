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TRT Haber 22.07.2024 23:32

2022’den bu yana 4 bin 269 köpek saldırısı kayıtlara geçti

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 2022 yılından itibaren 4 bin 269 köpek saldırısı kayıtlara geçti. Saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 389 kişi yaralandı.

2022’den bu yana 4 bin 269 köpek saldırısı kayıtlara geçti
[Fotoğraf: Arşiv]

İçişleri Bakanlığıköpek saldırıları ve hayvanların sebep olduğu trafik kazaları verilerini açıkladı.

Ocak 2022'den Temmuz 2024'e kadar 4 bin 269 başıboş köpek saldırısı kayıtlara geçti. Bu saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 389 kişi yaralandı.

Yıllara göre köpek saldırısı verileri şöyle:

2022 yılında 1644 köpek saldırısı yaşandı. 5 kişi hayatını kaybetti, 932 kişi yaralandı, 2 bin 660 kişi ise mağdur oldu.

2023 yılında 1813 köpek saldırısı yaşandı. 4 kişi hayatını kaybetti, 990 kişi yaralandı, 2 bin 904 kişi ise mağdur oldu.

2024 yılının ilk 7 ayında 812 köpek saldırısı yaşandı. 1 kişi hayatını kaybetti, 467 kişi yaralandı, 966 kişi ise mağdur oldu.

2022’den bu yana 4 bin 269 köpek saldırısı kayıtlara geçti

Hayvanlar 2 bin 666 kazaya neden oldu

2022 yılından itibaren hayvana çarpma sonucu 2 bin 666 trafik kazası kayıtlara geçti. 37 kişi ise bu kazalarda hayatını kaybetti. Kazaların 1078’i 2022 yılında, 1091’i 2023 yılında, 497’si ise 2024’ün ilk 7 ayında gerçekleşti.

Yola çıkan hayvanların neden olduğu bu kazalarda, 2022 yılında 14 kişi hayatını kaybetti, 1579 kişi yaralandı. 2023 yılında 15 kişi hayatını kaybetti, 1598 kişi yaralandı. 2024 yılının ilk 7 ayında ise 8 kişi hayatını kaybetti, 726 kişi yaralandı.

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