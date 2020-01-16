"2020 Yılı Bedelli ve Dövizle Askerlik Başvuru Duyurusu" yayımlandı.

Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin başvurularını 31 Aralık 2020 saat 18:00’e

kadar tamamlamaları gerekiyor.

Yükümlülerin 30 Haziran 2020 saat 18.00’e kadar ödeyecekleri bedel 35.054,64 lira olarak açıklandı.

Başvuru, yükümlülerin yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını ve belirtilen bedelin tercih tarihinden itibaren iki ay içerisinde ödenmesini içeriyor.

İkinci 6 ayın bedeli daha sonra açıklanacak

1 Temmuz-31 Aralık 2020 arasında ödenecek bedel ayrıca duyurulacak.

Bedelli ödemeleri hangi bankalara yapılacak?

Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım

Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılabilecek.

Başvuru sayısı fazla olursa kura ile belirlenecek

Başvuru sayısının Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması

halinde yararlanacak yükümlüler kura ile belirlenecek.

Ocak 2021'de e-Devlet'ten öğrenilebilecek

Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile

temel eğitimi yapacakları birlikleri Ocak 2021 ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.

Başvuru yapacaklarda aranan şartlar

Yoklama yaptırmayanların öncelikle “Askerliğe Elverişlidir” sağlık kararı almış olması gerekiyor.

Fiili askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor.

2001 doğumlu ve bu doğumla yoklamaya tabi daha yaşlı yükümlüler ile askerliği ertelenmiş olanlardan (erteleme başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar hariç) erteleme süresi içerisinde başvuru işlemlerini tamamlayanlar bedelli askerlikten yararlanabilecek.

2020 yılı celp ve sevk dönemlerinde sınıflandırılmış yükümlülerden erteleme hakkı olmayanların müracaatları kabul edilmeyecek.

İkinci 6 ay için bedel ödemesinde son tarih 31 Aralık

Milli Savunma Bakanlığından yapılan duyuruda ayrıca, bedelli askerliğe başvuracak yükümlülerin; yoklama kaçağı ve bakaya kalmadan, yoklamalarını yaptırmaları ve bedelli askerliği tercih tarihinden itibaren iki aylık süre içerisinde 31 Aralık 2020 saat 18.00’i geçirmemek şartıyla bedeli ödemeleri gerektiğine dikkat çekildi. Açıklamada, "Yükümlülerin hak kaybına uğramamaları için işlemlerini son güne bırakmamaları önem arz etmektedir." denildi.

Dövizle askerlik

2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin; uzaktan eğitim programını tamamlamaları, başvuru evrakı ile yurt dışı temsilciliklerimize müracaat ederek hak sahibi olduklarının tespit edilmesi ve belirtilen dövizi ödemeleri gerekiyor.

30 Haziran 2020’ye kadar başvuruda bulunacakların ödeyeceği döviz miktarı

5.261,09 euro veya karşılığı yabancı ülke parası olarak belirlendi.

Yükümlülerin 1 Temmuz-31 Aralık 2020 arasında ödeyecekleri döviz miktarı ayrıca duyurulacak.

Kaynak: TRT Haber