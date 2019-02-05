Emniyet Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, 2018 yılında 3 bin 175 teröristin ülkeye girişinin engellendiğini açıkladı.

Hudut Kapıları Risk Analiz Gruplarının başarılı çalışmaları sayesinde 3.175 Yabancı Terörist Savaşçının ülkemize girişi engellendi.



Ayrıntılı bilgi için; https://t.co/lXWX7oz6WG pic.twitter.com/a3Ov5EpKZI — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) 5 Şubat 2019

Ülkeye giriş-çıkış yolcu hakkında da bilgi verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde bulunan hudut kapılarından 2017 yılında 29.041.792’si Türk ve 64.121.216’sı yabancı olmak üzere toplam 93.163.008 yolcu giriş-çıkış yaparken 2018 yılında ise hudut kapılarından 30.703.966’sı Türk ve 78.798.369’u yabancı olmak üzere %18 artış ile toplam 109.502.335 yolcu giriş çıkış yaptı.

2017 ve 2018 yıllarında ülkemiz hudut kapılarından en çok giriş-çıkış yapan ilk beş ülke; Rusya Federasyonu, Almanya, Bulgaristan, İngiltere ve Gürcistan oldu.

2017 yılında ülkemiz hudut kapılarında kurulan Risk Analiz Grupları marifeti ile ülkemize giriş yapan 32.072.474 yabancıdan 21.658’i 2018 yılında ise 39.476.400 yabancıdan 24.946’sı çeşitli sebeplerden dolayı Kabul Edilemez Yolcu (INAD) kapsamında değerlendirildi ve ülkemize girişine izin verilmedi.

2018 yılında ülkemizden INAD edilmiş bu kişilerden Kamu Düzeni ve Güvenliği, Milli Güvenlik ve Genel Güvenliğimiz aleyhine faaliyet gösterebileceği değerlendirilen 3.175 yolcu ise Yabancı Terörist Savaşçı kapsamında INAD edildi.

2017 yılında hudut kapılarımızda yapılan seyahat belgesi kontrolleri neticesinde toplam 5.913 kişide 7.427 sahte seyahat belgesi tespit edilirken 2018 yılında ise 6.120 kişi de 7.608 sahte seyahat belgesi tespit edildi ve bu kişiler hakkında işlem yapıldı."

Kaynak: TRT Haber