Açık 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 13.11.2024 18:54

20 bin sözleşmeli öğretmen için tercih süreci yarın başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin öğretmen için tercih süreci yarın başlatılacak. Tercih başvuru süreci, 20 Kasım saat 16.00'da sona erecek.

20 bin sözleşmeli öğretmen için tercih süreci yarın başlıyor

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanlarını 25 Ekim'de açıklamış, ayrıca 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nu da aynı tarihte yayımlamıştı.

Ardından 28 Ekim'de başlayan sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz süreci 1 Kasım'da sona ermiş, 11 Kasım'a kadar da yapılan itirazlar sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilmişti.

Yarın itibarıyla kesinleşen puanlara göre oluşacak sıralamalar, adayların tercih ekranında yer alacak. 20 bin öğretmen için tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16.00'da sona erecek.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen
Sıradaki Haber
Yasa dışı bahis soruşturmasında 4 şüpheliye yakalama kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:08
Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti arasında eğitimde iş birliği
19:48
Lübnan Sağlık Bakanlığı, bugüne kadar 3 bin 365 kişinin öldüğünü açıkladı
19:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Müderrisgil'i kabul etti
19:39
Soykırımcı İsrail ordusunun Beyrut'un güneyine yönelik saldırılarında ölü sayısı 25'e yükseldi
19:41
Kocaeli'de şüpheli şahsın üzerinden tarihi eserler çıktı
19:19
Kayalıklarda mahsur kalan keçilerin yardımına AFAD yetişti
Van'daki antik kent kalıntısında drenaj kanalları ve kitabeler ortaya çıkarıldı
Van'daki antik kent kalıntısında drenaj kanalları ve kitabeler ortaya çıkarıldı
FOTO FOKUS
AKINCI, İHA-230 Süpersonik Füzesi ile 155 km uzaktaki hedefi vurdu
AKINCI, İHA-230 Süpersonik Füzesi ile 155 km uzaktaki hedefi vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ