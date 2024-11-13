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Gündem
AA 13.11.2024 15:44

Tunceli'de atış eğitim alanındaki kazada bir polisimiz şehit oldu

Tunceli'de atış eğitim alanında meydana gelen kazada polis memuru Yiğit Can Yiğit şehit oldu.

Tunceli'de atış eğitim alanındaki kazada bir polisimiz şehit oldu

EGM'den yapılan açıklamada, Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosuna kayıtlı Yiğit'in atış eğitim alanında gerçekleşen kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olduğu belirtildi.

Şehit polis memuru Yiğit'in, Adana'nın Ceyhan ilçesi Isırganlı Mahallesi'ndeki baba evine giden Kaymakam Ramazan Kurtyemez ve diğer ilgililer, anne Meryem ve baba Mehmet Yiğit'e evlatlarının şehadet haberini verdi.

Ailenin evine ve mahallenin girişine Türk bayrakları asıldı. Üç çocuklu ailenin iki erkek evladından Yiğit'in evli olduğu öğrenildi. 

Şehidin cenazesinin yarın Isırganlı Mahalle Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş da yayımladığı taziye mesajında Yiğit'e Allah'tan rahmet, ailesine ve millete başsağlığı diledi.

"Milletimizin başı sağ olsun"

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başsağlığı diledi.

 

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer adlı: 

"Milletimizin başı sağ olsun, Tunceli Özel Harekât Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Yiğit Can YİĞİT, atış eğitimi alanında meydana gelen elim bir kaza sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun."

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Ali Yerlikaya Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit
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