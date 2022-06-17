Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 14:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 ülkenin üyelik görüşmeleri için Türkiye'den Brüksel'e ziyaret
[Fotoğr]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusunda çalışma yapmak üzere pazar günü Brüksel'e gidecek.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Finlandiya İbrahim Kalın İsveç NATO
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