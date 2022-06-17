Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Burhan Felek Stadyumu'nda 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'nde konuştu.

Konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bu yıl tamamladığımız eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Önümdeki alanı görünce gençlik yıllarım aklıma geldi. Bu stadyumda çok top oynadım. Bu stadyumun hatıraları var bende. Sakatlandığım zamanlar oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/x8SaMdYube — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 17, 2022

Sevgili öğrenciler, ülkenin 4 bir yanında karne sevinci yaşayan evlatlarımızı tebrik ediyorum. Dünyanın en büyük Türk müziği çocuk korusunu az önce dinledik. Bu kadar kısa zamanda hazırlanmanız takdire şayan.

Eğitim öğretim yılı boyunca yağmur, kar, çamur demeden evlatlarımızı en güzel şekilde yetiştirmek için fedakarca görev yapan öğretmenlerimize milletim adına teşekkür ediyorum. Şartları zorlama pahasına çocuklarının eğitiminden taviz vermeyen anne babaları da kutlamak istiyorum.

"Uluslararası kalite göstergelerinde en yüksek artış sağlayan ülkelerden biriyiz"

Her eğitim öğretim yılı sonunda zihni açık, ufku geniş nesillerin yetiştirilmiş olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin aydınlık yarınlarına dair umutlarımız daha da güçleniyor. Yarının mühendisleri, öğretmenleri, sanatçıları, bilim insanları bu gençlerden çıkacak. Yarının Türkiye'sini gözlerinin parıltısı kalbimizi ısıtan bu gençler inşa edecek. Bunun için tam 20 yıldır önce eğitim öğretim diyoruz. Bunun için bütün imkanlarımızı eğitim öğretim için seferber ediyoruz. Eğitime harcanan her kuruşun Türkiye'nin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu düşünüyoruz. Tüm evlatlarımız okusun istiyoruz.

Öğrenci sayısı en fazla artan ülke olmamıza rağmen uluslararası kalite göstergelerinde en yüksek artış sağlayan ülkelerden biriyiz. Eğitimin kalitesini artırmak amacıyla çok yönlü bir mücadelenin içindeyiz. Hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime tahsis ettik. 81 vilayetimize çok sayıda eğitim kurumu kazandırdık. Göreve geldiğimizde 78 üniversite varken şimdi 208 üniversitemiz var.

"Sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı öğrenciyle buluşturmayı hedefliyoruz"

Son 2 buçuk yıla damga vuran pandemi sürecinde tüm bu yatırımların meyvesini topladık. Şayet eğitim bütçemizi 274,3 milyar lira seviyesine çıkarmasaydık, öğretmen kargomuzu 730 bin yeni atamayla güçlendirmeseydik, 2002'den beri eğitime gereken önemi göstermeseydik, biz de diğer ülkeler gibi zor durumlarla karşılaşırdık. Ders kitaplarını ücretsiz dağıttık. Ücretsiz dağıtılan toplam kitap sayısı 4 milyarı buldu. Yıllardır şikayet edilen yardımcı kaynaklar da artık bakanlığımız tarafından hazırlanıp öğrencilere ulaştırılacak. Sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı öğrenciyle buluşturmayı hedefliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğrenci sayısı en fazla artan ülke olmamıza rağmen uluslararası kalite göstergelerinde en yüksek artış sağlayan ülkelerden biriyiz. https://t.co/pUT0DDS9fQ pic.twitter.com/XakSUBrjhd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 17, 2022

Sevgili öğrenciler, tatilin sevincini doyasıya yaşarken, kitaptan araştırmaktan vazgeçmeyin. Yeni şeyler öğrenmekten, gelişmekten geri durmayın. Günlerinizi ekran başında ziyan etmeyin. O da aşırı bir bağımlılığı getirir. Bir sanat dalı veya spor branşıyla ilgilenin. Milli Eğitim Bakanlığımız sizin için çok önemli bir proje başlattı. Bu sene yaz okullarıyla tatili en verimli şekilde değerlendirmenizi arzu ediyoruz.

Bu hafta sonu Yüksek Öğretim Sınavına girecek tüm öğrencilerime başarılar diliyorum. Karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı tebrik ediyorum. Öğretmenlerimize tekrar şahsım ve milletim adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Terör örgütü tarafından alçakça şehit edilen öğretmenlerimizi saygıyla anıyorum.