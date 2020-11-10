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2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
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Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları neticesinde, 1'i terörden arananlarda 'gri' kategoride yer alan, 2 terör örgütü üyesi teslim oldu. Böylece yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 196'ya çıktı.
Terör örgütünden kaçış devam ediyor. İkna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan ikna yoluyla teslim olan teröristlerle ilgili açıklama yapıldı.
Teslim olan terörist sayısı 196'ya çıktı
Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 1’i terörden arananlarda ”gri” kategoride yer alan, 2 örgüt mensubu, bugün akşam saatlerinde, güvenlik güçlerine teslim olmuştur" denildi.
2 teröristin daha teslim olmasıyla, 01 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütü PKK’dan kaçarak teslim olanların sayısı 196’ya ulaştı.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı PKK/YPG Son Dakika Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 19:42
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