İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüsle mücadele ilgili son durumu anlattı.

Bakan Soylu, "2 bin 551 provokatif hesap tespit edildi, 449'una işlem yapıldı, diğerlerine işlem yapılıyor. Yüzde 70'i FETÖ/PDY, PKK, DHKP-C bağlantılı" dedi.

Soylu, şu ana kadar 38 genelge yayınlandığını 17'sinin sınırlarla alakalı olduğuna dikkat çekti. Bakan Soylu, “Önce sınırları kapatarak tedbir aldık. sonra sosyal izolasyon sağladık” ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, bu sabah itibarıyla toplu taşımadaki yolcu oranının yüzde 80 azaldığını açıkladı.

65 yaş üstüne kısıtlama sonuç verdi

65 yaş üstü için alınan sokağa çıkma yasağının sonuç verdiğini ifade eden Soylu, “Bu yaştaki vatandaşlarımızın sayısı Türkiye geneli 500-600'lü sayılara düştü” diye konuştu.

Bakan Soylu, maske üretimi konusunda da şu anda 69 firmanın Sağlık Bakanlığı ile anlaşma imzaladığını belirtip, “Anlaşma imzalamayı bekleyen firmalar da sırada. Şu anda iyi bir noktadayız” dedi.

Soylu’nun açıklamaları şöyle:

Fahiş fiyat konusunda şu ana kadar 113 ürün tespit ettik. Vatandaşlarımız da fırsatçıları bildirsinler, gereğini yapacağız.

