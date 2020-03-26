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Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:
"Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."
Etiketler: ypg son dakika PKK msb Fırat Kalkanı bölgesiSon Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 11:18
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