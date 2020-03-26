Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

"Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."