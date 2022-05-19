Kuşatılmış bir ülke, bağımsızlık yolunda imkansızlıklar ve çetin şartlar...

Milli mücadeleye liderlik edecek, milletin geleceğini belirleyecek kararlı adım...

Atatürk, Samsun'a çıkarken hayati tehlikeleri göze almıştı

19 Mayıs' 1919'da kurtuluşa atılan adım aynı zamanda tarihi bir cesaret örneğiydi. İşgal altındaki İstanbul'da kalarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak mümkün değildi. İşgal kuvvetlerine "Geldikleri gibi giderler" diyen Mustafa Kemal Paşa'ya göre direnişin kalbi Anadolu'ydu...

Bağımsızlık mücadelesinin önderliği için meydan okunacak pek çok tehlike vardı.

'Atatürk, bağımsızlık yolunda hayatını riske attı'

Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı dönem Türk Milleti için sancılı bir dönemdi.

Halk savaşlardan yorgun düşmüş, ülkenin dört bir yanı karmaşa içerisindeydi.

Türk İnkılap Tarihi Ens. Müd. Yrd. Prof. Dr. Necdet Aysal, "Karamsar bir ortamda İstanbul hükümeti ve Genelkurmay'ın Anadolu'ya yayınladığı birtakım beyannameler var. O beyannamelerde Anadolu insanından sessiz kalmasını istiyor, Genelkurmay'da sessiz kalırsak hayatta kalabiliriz düşüncesi hakim. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'un kendisine verdiği emirlere karşı gelecek" dedi.

Samsun'a çıkarken attığı her adım, hayatı ve hedefleri için riskliydi.

"İstihbarat örgütleri Mustafa Kemal'i etkisiz hale getirmek istedi"

Yabancı istihbarat örgütlerinin Mustafa Kemal'i etkisiz hale getirmek istediklerini belirterek şunları söyledi:

"İstihbarat örgütleri cirit atıyor bu dönemde. İngiliz, Fransız, İtalyan istihbarat örgütleri tüm olup bitenden haberdar. Çünkü onu Çanakkale'den, Trablusgarp'tan tanıyorlar, Mustafa Kemal Paşa'yı ve diğerlerini etkisiz hale getirmek istiyorlar. Mondrosun ilgili hükümlerine karşı gelme söz konusu ve Mustafa Kemal Paşa uyarılıyor."

Atatürk hedeflerinden uzaklaşmadı

Aysal, Mustafa Kemal'in işgal şartlarında kendisini bağımsızlık mücadelesine adarken bir taraftan da tehditlere karşı dikkatle hareket ettiğini söyledi.

"İstanbul'dan Samsun'a Karadeniz'e açılmak pasaport göstermek zorundasın ve Kız Kulesi açıklarında durdurulacak Bandırma Vapuru yolcuları, Mustafa Kemal'in yanında yer alan ulusal mücadelede yer alan bir takım gizli gruplar var. Örneğin Karakol Cemiyeti Felah Grubu, Hamza Milli Grubu Mustafa Kemal Paşa'yı bunlar koruyor."

Ancak bu şartların hiçbirisi, Atatürk'ü hedeflerinden uzaklaştırmadı. Çünkü onun mücadelesi, Türk Milleti'nin iradesine dayanıyordu.

Bağımsızlık mücadelesi Cumhuriyet ile taçlandı

Mütareke koşullarında Mustafa Kemal Paşa'nın en önemli önceliklerden birisi Anadolu insanını kurtuluş ve bağımsızlığa inandırmaktı. Bu amaçla günümüzde arşivlerde yer alan bu gazeteleri çıkardı, inancını millet ile paylaştı.

Türk Milleti, onun büyük fedakarlık ve kararlılıkla takip ettiği ideallerine ortak oldu.

Geleceğe olan inanç ile Milli Mücadele zafere ulaştı. 19 Mayıs'ta yanan bağımsızlık meşalesi, Cumhuriyet ile taçlandı.

Haber: Ahmet Çakıcı

Kamera: Fatih Karadavut