Gündem
TRT Haber 21.04.2026 15:08

18 ilde "siber" operasyon: 127 gözaltı, 56 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, 18 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 127 şüpheliden 56'sının tutuklandığını, şebekenin sosyal medya ilanlarıyla dolandırıcılık yaptığının tespit edildiğini açıkladı.

18 ilde "siber" operasyon: 127 gözaltı, 56 tutuklama

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca 18 il merkezli geniş kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi.

 

127 şüpheli yakalandı

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 127 şüpheliden 56’sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 59’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Suç yöntemleri deşifre edildi

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve bu yolla elde edilen paraların nakline aracılık ettikleri belirlendi. Ayrıca şebeke üyelerinin sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlar yayımlayarak çok sayıda vatandaşı dolandırdıkları tespit edildi.

Açıklamada, bilişim sistemleri ve sosyal medya üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapan suç şebekelerine yönelik mücadelenin "Siber Vatan" vurgusuyla kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.
 

Sıradaki Haber
Burhanettin Duran: Türkmenlerin Kerkük'ün yönetiminde yer alması kalıcı istikrarın anahtarıdır
SON HABERLER
15:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya'yı kabul etti
15:53
Atatürk Köşkü 23 Nisan’da çocuklara ücretsiz
15:45
Trump: İran ateşkesi defalarca ihlal etti
15:23
SOLOTÜRK, Antalya'da 23 Nisan için gösteri uçuşu yapacak
15:28
Islah projeleriyle yerli keçi ırklarında sayı artıyor
15:16
Hastanede tedavi gören çocuklara "23 Nisan" sürprizi
