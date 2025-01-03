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HABER GİRİŞ
03.01.2025 08:04
, 03.01.2025 08:04
SON GÜNCELLEME
03.01.2025 08:04
17 ilde DEAŞ operasyonu: 42 gözaltı
17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 1 haftada düzenlenen 'GÜRZ-35' operasyonlarında, 42 şüpheli yakalandı.
Ayrıntılar geliyor...
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