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TRT Haber 03.01.2025 08:04

17 ilde DEAŞ operasyonu: 42 gözaltı

17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 1 haftada düzenlenen 'GÜRZ-35' operasyonlarında, 42 şüpheli yakalandı.

17 ilde DEAŞ operasyonu: 42 gözaltı

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