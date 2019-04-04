Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Terör operasyonlarında gelinen son noktayı Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya TRT Haber ile paylaştı.

Uzunkaya, halen aranan ve başta Amerika olmak üzere Avrupa ülkelerine kaçan örgüt mensuplarının olduğunu belirterek, “Özel olarak üzerinde çalışılanlar var. Interpol ve birimler nezdinde faaliyetleri yürüttüklerimiz var. Bugün Yunanistan’da 3 binin üzerinde geçiş oldu değerlendiriyoruz.” dedi.

12 bin 500 örgüt üyesi tespit edildi

Son olarak ankesörlü telefon soruşturması ile örgütün gizli yapılanmasına büyük darbe vuruldu.

Soruşturma kapsamında 12 bin 500 örgüt üyesi tespit edildi.

Operasyonlar derinleştirildi

Bugüne kadar örgüt evlerinde 3 bin kişi yakalandı. Operasyonlar, devletin içine sızan kripto FETÖ'cülerin bulunması için derinleştirildi.

Uzunkaya, şunları söyledi:

“Gerek mahrem yapı örgüt mensuplarına yönelik ardışık arama gerek ilk baştan beri yürütülen ByLock çerçevesinde örgüt içindeki personele gerek diğer kamu kurum kuruluşlarında sivil durumda olan ve özellikle de üst düzey yönetim dediğimiz mahrem yapının deşifresi ve yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor.”

“2018'de 60 ton esrar 20 tona yakın eroin elde edildi”

Terör örgütlerinin en büyük finans kaynağı uyuşturucu. Uyuşturucu operasyonları da bu kaynağın kesilmesinde büyük rol oynadı. Uyuşturucunun yılda 3 milyar dolar terör örgütünün rant elde ettiğini değerlendirdiklerini ifade eden Uzunkaya, “2018'de 60 ton esrar 20 tona yakın eroin elde edildi. 2018'de 132 bin 948 operasyon yaptık uyuşturucu ile ilgili.” dedi.

Haber: Berrin Yücesan

Kamera: Şemi Demirel-Mustafa Tunç