15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne atılan bomba 31 kişinin şehit olmasına, onlarcasının da yaralanmasına neden oldu.

Onlardan biri de o dönem 22 yaşında olan Cafer Yılmaz idi.

Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine Beştepe'ye koştu, darbeci hainlere karşı koymak istedi.

Yaşadıklarına rağmen hayata dört elle tutundu

Cafer Yılmaz, 15 Temmuz'da yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

"Külliye'nin önüne iki bomba attılar. Birinci bombada yaralananlara yardıma giderken ikinci bombayı üstümüze attılar ve o esnada ben bacağımı kaybettim."

[Fotoğraf: TRT Haber]

O günden sonra zorlu bir tedavi süreci geçiren Cafer Yılmaz'ı yaşadığı acı yıldırmadı.

"Aslında bacağını kaybettiğin zaman hayata yeniden bir başlangıç yapmış oluyorsun. Kendimi daha iyi bir konuma nasıl getirebilirim diye düşünürken ampute futbol ile tanıştım, 3 dönem ampute futbolla uğraştım."

"Devlet her konuda elini uzatıyor ve yardımcı oluyor"

Cafer de diğer tüm şehit yakını ve gaziler gibi unutulmadı.

"Mezun olduğum bölümle ilgili istihdam edildim. Halen de çalışıyorum. Yani devlet her konuda elini uzatıyor ve yardımcı oluyor. Son olarak vakıf kuruldu. 4 aydır ödemeler yapılıyor biz de bu ödemelerden yararlanıyoruz. Ayrıca o günkü halkımızın yaptığı yardımlar için de teşekkür ediyoruz.”

Yaptığı fedakarlığın karşılığı yok ama acısını bir nebze unutması içindi yapılanlar.