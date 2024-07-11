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Gündem
AA 11.07.2024 13:24

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni yola çıkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin 14 Temmuz'da yola çıkacağını belirterek, "Trenimiz Ankara-Eskişehir-İstanbul ve İstanbul-Konya-İstanbul arasında belirlenecek programa göre sefer yaparak, 2 ay boyunca 56 bin kilometre yol kat edecek ve yaklaşık 60 bin yolcu taşıyacak" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni yola çıkıyor

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'ne ilişkin bilgi verdi.

Tren setinin "Milletin Zaferi" temasıyla tasarlandığını vurgulayan Uraloğlu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, 2018'de başlayan ve bu yıl 6'ncısı yola çıkacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, Ankara Hızlı Tren Garı'ndan 14 Temmuz'da uğurlanacak. Milli hafızamıza kazınan 15 Temmuz gecesinde, hakkın rahmetine kavuşan 251 şehidimizi özlemle anıyor ve 2 bin 740 gazimize minnetimizi sunuyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'miz Ankara-Eskişehir-İstanbul ve İstanbul-Konya-İstanbul arasında belirlenecek programa göre sefer yaparak 2 ay boyunca 56 bin kilometre yol kat edecek ve yaklaşık 60 bin yolcu taşıyacak" değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, trenin 411 yolcu kapasitesiyle hizmet vereceğine dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Demokrasi ve milli birlik şuuruyla sadece bir gün değil, her gün ülkece darbe girişimine karşı milletçe verdiğimiz mücadeleyi trenlerimizle yaşatmaya devam ediyoruz. Her 15 Temmuz'da bir gelenek haline gelen ve ülkece darbe girişimine karşı milletçe verdiğimiz mücadeleyi ve kahramanlık destanını trenlerimizin üzerinde nesilden nesle aktaracağız. Milli irademize, özgürlüğümüze ve bağımsızlığımıza karşı açılan bu savaşta, canlarını ortaya koyan 251 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum."

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15 Temmuz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu
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