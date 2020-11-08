Dışişleri Bakanlığı tarafından yurtdışında ve merkez teşkilatında görevli tüm büyükelçilerin katılımıyla her yıl düzenlenen Büyükelçiler Konferansı 9-10 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Doğu Akdeniz'den Azerbaycan'a, salgınla mücadeleden FETÖ ile mücadeleye Türk dış politikasının tüm başlıkları 2 gün boyunca Ankara'da ele alınacak.

Konferans koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl ilk defa karma bir formatta yapılacak. Konferansta, merkezdeki büyükelçiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde hazır bulunacak. Yurtdışındaki büyükelçiler ise konferansa çevrimiçi olarak katılacak.

2008'den bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen konferans bu sene "Milli Egemenliğin 100'üncü Yılında Türk Diplomasisi: Gelenekten Geleceğe" temasıyla düzenlenecek.

Büyükelçiler Pazartesi günü önce Dışişleri Şehitliği ile Anıtkabir'i ziyaret edecek. Konferans Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak.

10 Kasım'da da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu büyükelçilere hitap edecek. Konferans, dış politikanın eş güdüm ile planlaması açısından önemli bir işlev görüyor.