Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Türkiye, Azeri Türk kardeşlerinin 30 yıldır yanında oldu"

Azerbaycanlı kardeşlerimin şuşa zaferini tebrik ediyorum. 30 yıldır Minsk üçlüsü tarafından adeta ihmal edilen, aldatılan ve masa başında 30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen kardeşlerimiz, bütün bu sabrın sonunda 'men sabera zafera' diyerek sabrettiler ve zafere ulaştılar. Türkiye, en başından beri Azeri Türk kardeşlerinin 30 yıldır yanında oldu. İşgal altında bulunan topraklarını kurtarma mücadelelerinde kayıtsız şartsız yanında oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözlerime Ermenistan tarafından işgal edilen, 7 şehrini ve Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için mücadele eden Azerbaycanlı kardeşlerimizin Şuşa zaferini tebrik ederek başlamak istiyorum. Sabrettiler ve zafere ulaştılar. pic.twitter.com/dAcYGtP22T — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 8, 2020

"Kardeşlerimizin sevinci bizim de sevincimizdir"

Ermenistan’ın saldırganlığıyla başlayan çatışmaların ardından adım adım işgal altındaki şehirlerini ve Karabağ’ı özgürlüklerine kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci bizim de sevincimizdir. Şuşa’nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yankın olduğunun da işaretidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adım adım işgal altındaki şehirlerini özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci bizim de sevincimizdir. Şuşa'nın kurtuluşu işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir. pic.twitter.com/BPSITrV6Pc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 8, 2020

"AK Parti, Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı partisidir"

AK Parti 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı, milletimizin en çok sahiplendiği partisidir.

Her kim ki milletten koparsa halkla arasına duvarlar örerse kendini ulaşılmaz erişilmez bir yere koyarsa hele hele kibir ve fitne belasına bulaşırsa artık bu partide yeri kalmamış demektir.

"Depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz"

İzmir depremi hepimize, ülkemize karşı karşıya bulunduğu tabii felaketler gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Yaralanan 1035 vatandaşımızdan 3'ü ağır olmak üzere 24'ü halen hastanede tedavi görüyor. İnşallah bir yıl içerisinde oradaki çalışmaları tamamlayacağız ve depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz.

"Afetlerin ardından yıllarca çekilen perişanlıkları unutmadık"

Milletimiz önce tek parti zulmünü, sonra koalisyonlu yılların sıkıntılarını çok iyi biliyor. Deprem başta olmak üzere yaşadığımız afetlerin ardından yıllarca çekilen perişanlıkları unutmadık. Erzincan depreminden büyük Marmara depremine kadar her felaketin ardından ortaya çıkan acı görüntüleri büyüklerimizden dinledik ya da bizzat yaşadık. Dünyada işler yolunda giderken ülkemizi sürekli krizlere, sokakların yol açtığı maliyetlerin yükünü de unutmadık.

"İzmir depremi CHP’nin enkaz altında kaldığı bir depremdir"

Kendi sorumlu oldukları yerde, İzmir depremi aynı zamanda CHP’nin enkaz altında kaldığı bir depremdir. Şu anda İzmir’in kahir ekseriyetinde başta büyükşehir olmak üzere yıllardır CHP belediyeleri yok mu? Bunların bütün inşasıyla alakalı adımlarını müsaade etmedi mi? Ruhsatlarını siz vermediniz mi? Sulak arazilere inşa müsaadesi veren siz değil misiniz? Şimdi nasıl oluyor da kalkıp buradan iktidara fatura kesmeye yöneliyorsunuz. Tüm buralarda sorumlu sizsiniz, bu afetlerin sorumlusu sizsiniz. Her yerde yatay mimari diye bağıran bir cumhurbaşkanı var ama siz dikey mimariyi savunuyorsunuz.

"Ya hayır konuşun ya susun"

Kentsel dönüşüm başta olmak üzere hükümetin bu konuda her adımını engellemeye çalışanlar bunlar. Millet deprem yıkıntılarının altında inlerken, onlara el uzatmak yerine elleri arkalarında boş boş dolaşan onlar. İzmir’in milletvekilisin, geldin kaç saat kaldın? Turistik ziyaret yaptın, Ankara’ya döndün. Hepsinin üzerine dönüp bizi itham eden yine bunlar. Bunun adı yüzsüzlükten öte ahlaksızlıktır.

Milletimizin adına bunlara diyoruz ki; gölge etmeyin. Ya hayır konuşun ya susun. Siz en iyi bildiğiniz iş olan parti içi kavgayla uğraşın. Türkiye’de hem afet öncesi hazırlık hem afet sonrası yardım ve destek çalışmaları konusunda yapılacakları gece gündüz düşünen, proje üreten, inşa eden, gayret gösteren bir hükümet var.