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12 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "3'ü kalp, 2'si pulmoner hipertansiyon, 2'si kan ürünü, 1'i doğuştan metabolik hastalık ilacı olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.
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Etiketler: son dakika geri ödeme listesine alınan ilaçlarSon Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 12:56
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