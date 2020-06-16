Bakan Koca bir kez daha uyardı: Maskesiz mücadele edemeyiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske konusunda bir uyarı daha geldi. Koca, "Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun bir dille uyaralım" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı yürütülen mücadelede maskenin sosyal bir sorumluluk olduğunu belirtti. Bakan Koca, maske uyarısını Twitter'dan "Maskesiz? Görenler ne der?" fotoğrafıyla paylaştı.
Virüse karşı yürütülen mücadelede maskenin sosyal sorumluluk olduğunu vurgulayan Koca, "Maske takarak birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun bir dille uyaralım. Virüsle mücadelede maskesiz mücadele edemeyiz" sözlerine yer verdi.
Virüse karşı yürüttüğümüz mücadelede, maske, sosyal sorumluluğumuz. Maske takarak, birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz. pic.twitter.com/NM1JcRinXN— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2020