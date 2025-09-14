Açık 21.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 14.09.2025 21:10

12 Dev Adam kupa için parkede: Dev maç TRT 1'de

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde bugün Almanya ile karşı karşıya geliyor.

12 Dev Adam kupa için parkede: Dev maç TRT 1'de

Milliler, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile karşı karşıya geliyor.

Ay-yıldızlı ekip, Arena Riga'da oynanan müsabakaya Shane Larkin, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün ilk 5'iyle başladı.

 

Turnuvada Türkiye ile 8'de 8 yapan iki takımdan biri olan Almanya ise Schröder, Obst, Bonga, Theis ve Wagner 5'iyle sahada yer aldı.

12 Dev Adam kupa için parkede: Dev maç TRT 1'de

Karşılaşmayı Bakan Bak da izliyor

Türkiye ile Almanya arasında oynanan EuroBasket 2025 finalini, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip ediyor.

Karşılaşmayı Bakan Bak'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Şule Öztunç, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle diğer davetliler izliyor.

12 Dev Adam kupa için parkede: Dev maç TRT 1'de

Final kapalı gişe

Arena Riga'daki Türkiye-Almanya finali, kapalı gişe oynanıyor.

Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en büyük takımının belli olacağı karşılaşmayı yaklaşık 11 bin kişi takip ediyor.

Karşılaşmayı izlemek için Türkiye'nin yanı sıra çevre ülkelerden Letonya'nın başkenti Riga'ya gelen birçok Türk taraftar, tribündeki yerini aldı.

ETİKETLER
Almanya Basketbol
Sıradaki Haber
Türkiye ve Suriye arasında tarım alanında ortak eylem planı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:18
Katil İsrail, Gazze'de tarihi eserlerin bulunduğu binanın yer aldığı bölgeyi bombaladı
21:08
Türkiye ve Suriye arasında tarım alanında ortak eylem planı
19:55
Gaziantep'te terör örgütü propagandası iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı
19:07
Sivas'ta otomobille çarpışan minibüsteki 15 tarım işçisi yaralandı
19:26
Bakan Fidan, Katarlı, Mısırlı, Iraklı ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla Doha'da bir araya geldi
19:04
Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Togg'un yeni modelinin rengine ilham veren lezzet: Mardin mavi badem şekeri
Togg'un yeni modelinin rengine ilham veren lezzet: Mardin mavi badem şekeri
FOTO FOKUS
MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel video
MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel video
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ