Kahramanmaraş merkezli depreler Türkiye'yi derin bir yasa boğdu. 'Asrın felaketi'nde enkaz altında kurtarılan her bir can için ekipler canla başla mücadele ediyor.

Depremin ardından 116'ncı saatte Kahramanmaraş'tan gelen mucize umutları hala ayakta tutuyor.

Ebrar Sitesi enkazında çalışma yürüten İsrail'den gelen arama kurtarma ekibi, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti. Yoğun bir çalışmanın ardından ekipler 8 yaşındaki Rıdvan Çakıroğlu'nu enkazdan kurtardı.

Rıdvan Çakıroğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da 116 saat sonra Hülya Bayrak, binanın enkazından sağ çıkarıldı.

Antakya ilçesi Fabrika Sokak'ta yıkılan apartmanın enkazında gönüllülerden oluşan arama kurtarma ekibinin ses dinleme cihazıyla yaptığı çalışmada, enkaz altında bir kadının hayatta olduğu belirlendi.

Bunun üzerine çalışmalarını bu alanda yoğunlaştıran AKUT, sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri, askeri personel ve gönüllülerin de aralarında bulunduğu grup, koridor açarak Hülya Bayrak'a ulaşmayı başardı.

Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazından 116 saat sonra bir kişi sağ çıkartıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta faaliyet yürüten Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kent merkezindeki Emek Apartmanı enkazında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

AFAD ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu, 20 yaşlarındaki genç, depremin üzerinden geçen 116 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı.

Kahramanmaraş'taki enkazdan 116 saat sonra 51 yaşındaki bir kişi daha sağ çıkarıldı.

Onikişubat ilçesine bağlı Hayrullah Mahallesi'nde yıkılan Birgül Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışmasını sürdüren İHH Ankara ekibi, dün enkazdan çıkartılan 20 yaşındaki Derman Nedirli'nin babası Mevlüt Nedirli ile temas kurulması üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Enkazdan 116 saat sonra çıkartılan Mevlüt Nedirli, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta depremden 117 saat sonra enkaz altından 34 yaşındaki bir kişi sağ çıkarıldı.

Onikişubat ilçesine bağlı Hayrullah Mahallesi'nde bir enkazda arama kurtarma çalışmasını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, Suriye uyruklu 34 yaşında Hasan isimli bir kişi ile temas kurulması üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Enkazdan 117 saat sonra çıkartılan depremzede, hastaneye götürülmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.

119. saatte sevindiren haber geliyor.



Hatay'da arama kurtarma çalışmalarında 119. saatte enkaz altından bir çocuk kurtarılıyor.

https://t.co/6CnxuSVpzQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 10, 2023

Hatay'da depremden 119 saat sonra enkaz altında kalan bir çocuk sağ olarak çıkarıldı.

Enkazdan 119 saat sonra çıkartılan depremzede, hastaneye götürülmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.

119. saatte gelen mucize.



Hatay'da Akevler Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmalarında 119. saatte enkaz altından bir çocuk kurtarıldı. pic.twitter.com/uDNO2dpXTc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 10, 2023

Hatay'da Akevler Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmalarında 119. saatte enkaz altından bir çocuk kurtarıldı.

Sıkıştığı dar alandan çıkarılmayı başaran çocuk, tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

120. saatte gelen mucize herkesi sevindirdi.



Hatay'da Akevler Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmalarında 120. saatte enkaz altından bir çocuk kurtarıldı. pic.twitter.com/4hcmKobh2Q — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 11, 2023

Hatay'da Akevler Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmalarında 120. saatte enkaz altından bir çocuk kurtarıldı.

Ekipler sıkışan çocuğu kurtardıktan sonra tedavisinin tamamlanması için ambulansa götürdü.

Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan 70 yaşındaki Menekşe Tabak, ekiplerin yoğun çabasıyla 122 saat sonra sağ çıkarıldı.

Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı Aydın Apartmanı'ndaki enkazda arama kurtarma çalışması sürdüren Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi (CEKUT) ve PAK ekipleri, 70 yaşındaki Menekşe Tabak ile temas kurdu.

Yoğun çalışmalar sonunda Tabak, depremden yaklaşık 122 saat sonra kurtarıldı.