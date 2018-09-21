110 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli muvazzaf 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Zanlılardan 85'i gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün örgüt sorumluları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen, 77 astsubay olmak üzere toplam 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 5'inin pilot olduğu belirtildi.

Şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerin hepsinin aktif görevde olduğu öğrenildi.

Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Ankara ve 15 ilde devam ettiği bildirildi.

Kaynak: TRT Haber