TBMM Başkanı Binali Yıldırım Bakü’de

Meclis Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi’nin yüzüncü kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Azerbaycan’a gitti.
Yıldırım’ın uçağı akşam saatlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye indi.
Yıldırım’ı havaalanında Azerbaycan Milli Meclisi Başkanvekili Valeh Alaskerov, Türkiye’nin Bakü büyükelçisi Erkan Özoral ve yetkililer karşıladı. Parlamento heyetiyle Bakü’ye giden Binali Yıldırım, ardından kalacağı otele geçti.
14 ülkenin Meclis Başkanlarının katılacağı yüzüncü kuruluş yıl dönümü töreni Azerbaycan Milli Meclisi’nde yarın başlayacak.
Kaynak: TRT Haber