Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 16:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
11 terörist etkisiz hale getirildi
[Kolaj: TRT Haber]
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı mücadele aralıksız sürüyor.
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor" mesajını paylaştı.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/YPG Milli Savunma Bakanlığı
Son Haberler
- 16:36
- 16:27
- 16:18
- 16:06
- 16:00
Sıradaki Haber
Yerli tabanca METE güvenlik güçlerine teslim edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz