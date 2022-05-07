İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7-13 Mayıs Trafik Haftası nedeniyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trafik Haftası'nda bu yıl ki temalarının ''yaya trafiği'' olduğunu kaydetti.

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''2021'de trafik ölümlerinin 4'te 1'i yaya ölümleri ve bu ölümlerin yüzde 58'i maalesef yaya kaynaklı. Yaya öncelikli trafikle son 5 yılda yaya ölümleri 1810'dan 1186'ya düştü. Yayalar için 5 adım ile yaya kazalarını daha da düşürmeliyiz'' dedi.