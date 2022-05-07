Bakan Soylu'dan Trafik Haftası paylaşımı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaya öncelikli trafikle son 5 yılda yaya ölümlerinin 1810'dan 1186'ya düştüğünü vurgulayarak, ''Yayalar için 5 adım ile yaya kazalarını daha da düşürmeliyiz'' dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7-13 Mayıs Trafik Haftası nedeniyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trafik Haftası'nda bu yıl ki temalarının ''yaya trafiği'' olduğunu kaydetti.
Bakan Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
''2021'de trafik ölümlerinin 4'te 1'i yaya ölümleri ve bu ölümlerin yüzde 58'i maalesef yaya kaynaklı. Yaya öncelikli trafikle son 5 yılda yaya ölümleri 1810'dan 1186'ya düştü. Yayalar için 5 adım ile yaya kazalarını daha da düşürmeliyiz'' dedi.
#TrafikHaftası'nda bu yılki temamız— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 7, 2022
YAYA TRAFİĞİ
2021'de trafik ölümlerinin 4'te 1'i yaya ölümleri ve bu ölümlerin %58’i maalesef yaya kaynaklı
Yaya öncelikli trafikle son 5 yılda yaya ölümleri 1810dan 1186ya düştü
YAYALAR İÇİN
ADIM
ile yaya kazalarını daha da düşürmeliyiz pic.twitter.com/F9hfvW74VM
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