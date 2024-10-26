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Gündem
AA 26.10.2024 06:04

11 ilde 29 bin 311 konut bugün hak sahiplerine teslim edilecek

Depremlerden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 29 bin 311 konut bugün kurayla hak sahiplerine teslim edilecek. Bugüne kadar teslim edilen 101 bin 254 konutla birlikte toplam 130 bin 565 afet konutu teslim edilmiş olacak.

11 ilde 29 bin 311 konut bugün hak sahiplerine teslim edilecek
[Fotograf: AA]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 29 bin 311 konutun bugün kurayla hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremden etkilenen Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis'te yapımı tamamlanan 29 bin 311 deprem konutunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın yapılacak kura töreni ile hak sahibi vatandaşlarla buluşturulacağı belirtildi.

11 ilde 29 bin 311 konut bugün hak sahiplerine teslim edilecek

Bugüne kadar teslim edilen 101 bin 254 konutla birlikte toplam 130 bin 565 afet konutunun teslim edilmiş olacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni, AFAD YouTube hesapları üzerinden canlı yayımlanacaktır. Kura çekimi sonrasında, kesinleşen sonuçlar e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan AFAD sayfasından ilan edilecektir. Devletimizin tüm imkanları ve kurumları ile milletimizin yanında olmaya, afetzede vatandaşlarımız güçlü ve güvenli yuvalarına kavuşturmaya devam ediyoruz." 

11 ilde 29 bin 311 konut bugün hak sahiplerine teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki törene katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Hatay'da yapımı tamamlanan 130 bininci konutun anahtar teslimi, kura çekimi ve toplu açılış törenine katılacak.

Gülderen Mahallesi'ndeki TOKİ Konutlarında gerçekleşecek olan program saat 14.00'te başlayacak. 

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