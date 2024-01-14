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Gündem
TRT Haber 14.01.2024 20:47

10 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatları ile 10 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

"Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor"

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

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