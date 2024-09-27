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Gündem
TRT Haber 27.09.2024 07:58

10 ilde Gürz-17 operasyonları: 71 mağara imha edildi

10 ilde Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “Gürz-17” operasyonlarında 71 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

10 ilde Gürz-17 operasyonları: 71 mağara imha edildi
[Fotoğraf: Arşiv]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürz-17 operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

10 ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “Gürz-17” operasyonlarında 71 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Operasyonlarda; 1303 adet uçaksavar mühimmatı, 360 adet el bombası, 257 kg eylem için hazırlanmış patlayıcı madde, 141 adet mayın, 80 adet RPG-7 mühimmatı, 32 adet EYP, 16 adet top, havan ve bombaatar mühimmatı, 7 bin 624 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat, 2 adet RPG-7 Roketatar silahı, 112 adet roket sevk motoru, 1 adet PKM Makinalı Tüfek, 9 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği 365 adet fünye ele geçirildi.

 

Bakan Yerlikaya , yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenlendiğinin ve terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.

Kandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan; 234 tim, 3 bin 172 jandarma personeli ve J-SİHA ile J-ATAK helikopterlerinin desteğiyle; Şırnak, Siirt, Mardin, Van, Hakkari, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Tunceli ve Ağrı İl Jandarma Komutanlıklarınca “Gürz-17” operasyonları gerçekleştirildi. 

"Bölücü Terör Örgütü'nün inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı"

Şırnak-Merkez, Güçlükonak, Beytüşşebap, Uludere, Eruh, Pervari, Ömerli, Kızıltepe, Çatak, Hakkari-Merkez, Yüksekova, Şemdinli, Dörtyol, Belen, Lice, Ovacık, Hozat, Nazımiye, Karlıova ve Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda ise şunlar ele geçirildi:

"22 adet EYP ateşleme düzeneği, 3 adet güneş paneli, 4 adet fotokapan aküsü, 540 metre fitil (EYP yapımında kullanılmak üzere), 780 metre elektrik kablosu, 110 kg Amonyum Nitrat, 282 adet tüp, 4 adet el dürbünü, 1 adet silah üstü dürbünü, 1 adet Termal silah dürbünü ile çok sayıda örgütsel doküman"

Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik etti:

"Bölücü Terör Örgütü'nün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

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