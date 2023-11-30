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TRT Haber 30.11.2023 08:19

1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Akaryakıt kaçakçılığına yönelik 46 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel-3" operasyonlarında 1 milyon litre ve piyasa değeri yaklaşık 38 milyon TL olan kaçak akaryakıt ele geçirildi.

1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, akaryakıt kaçakçılığına yönelik 46 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel-3" operasyonlarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Operasyonlarda: 278 adreste arama yapıldı ve 1 milyon litre ve piyasa değeri yaklaşık 38 milyon TL olan kaçak akaryakıt ele geçirildi. 91 şahsa adli işlem, 43 şahsa idari işlem yapıldı. Toplamda 20 milyon 825 bin 351 TL idari para cezası uygulandı.  


Yaklaşık 13 milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildi

Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede piyasa değeri yaklaşık 13 milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildi.

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin, "Ülkemizin dört bir yanında kaçakçılara ve sahteciliğe karşı operasyonlarımız artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

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