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TRT Haber 30.11.2023 04:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yılki 18'nci yurt dışı ziyaretini bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacak. Erdoğan, Dubai'de düzenlenecek İklim Zirvesi'ne katılacak. Zirve kapsamında bazı liderlerle ikili görüşmeler de yapacak, Gazze'deki son durumu değerlendirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini bu kez Birleşik Arap Emirlikleri'nde sürdürecek.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na katılmak üzere Dubai'ye gidecek.

Zirvede, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede attığı adımları anlatacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki zirvede katılımcılara hitap edecek.

Konuşmasında iklim değişikliğinin yıkıcı etkileriyle mücadele için herkese sorumluluk düştüğünün altını çizecek. Dünyanın ve insanlığın geleceği için bu konuda tüm ülkelerin daha fazla müşterek çalışmaya ihtiyacı olduğunu belirtecek.

Ayrıca Türkiye'nin iklim ve çevre krizi karşısında attığı adımları, koyduğu hedefleri anlatacak. Eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan ve küresel bir boyuta ulaşan 'sıfır atık' projesinin önemini vurgulayacak.

Erdoğan, bazı liderlerle ikili görüşmeler yapacak

Dubai'deki konferansta dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanları yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında bazı liderlerle ikili görüşmeler de yapacak.

Erdoğan, liderlerle yapacağı görüşmelerde başta Gazze'deki son durum olmak üzere uluslararası gelişmeleri ve ikili ilişkileri de ele alacak.

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