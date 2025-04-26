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TRT Haber 26.04.2025 00:24

1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta metro ve raylı sistem hatları ücretsiz

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro ve raylı sistem hatları ücretsiz olacak.

1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta metro ve raylı sistem hatları ücretsiz

Konuya ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre ücretsiz uygulama; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerini kapsayacak.

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