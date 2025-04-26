1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta metro ve raylı sistem hatları ücretsiz

Konuya ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre ücretsiz uygulama; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerini kapsayacak.