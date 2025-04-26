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TRT Haber
26.04.2025 00:24
1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta metro ve raylı sistem hatları ücretsiz
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro ve raylı sistem hatları ücretsiz olacak.
Konuya ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre ücretsiz uygulama; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerini kapsayacak.