Haber Giriş: Kaynak: AA
Zonguldak'ta silah kaçakçılığı iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ticareti yaptığı iddia edilen 9 zanlı gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Kozlu ilçesinde ruhsatsız silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Zanlıların adreslerinde 5 ruhsatsız tabanca, 117 fişek, tüfek ve kurusıkı silah ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: zonguldak silah kaçakçılığıSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 11:44
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