Eskişehir'de kalp ameliyatı olan kızının enfeksiyon kapmaması için dezenfektan ürünler kullanan Ercan Peksoylu, ürünler işe yarayınca temizlik firması açtı.

Ailesinde genetik olan kalp hastalığına yakalanan kızı için uzun süre mücadele veren Peksoylu, 11 yaşındaki İpek İnci'nin geçirdiği açık kalp ameliyatı sonrası tüm yaşam alanlarında önlem almaya başladı.

Evlerini dezenfekte etmek için satın aldıkları buhar makinesi ile Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen antimikrobiyal ürünü kullanmaya başlayan Peksoylu, tedbirlerinin karşılığını aldıklarını görünce kızının adını verdiği bir temizlik firması kurdu.

Ercan Peksoylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının ameliyatından sonra iyileşmesi için seferber olduklarını söyledi.

İpek İnci'nin enfeksiyon kapmaması için alınması gereken önlemlere büyük önem verdiklerini belirten Peksoylu, "Sabancı Üniversitesinin bir ürününü sosyal medyada gördüm. O ürünü kullanmak için bir de püskürtme cihazı alınması gerekiyordu. Onu da aldım. Evimizde ameliyat sonrası ilk ölçümü yaptığımızda 2 binin üzerinde bakteri tespit ettik. Temizlik sonrası bu bakteriler 40-50'ye düştü." dedi.

"Tüm çocuklar temiz olmayı hak ediyor"

Peksoylu, kızının iyileşmesi sürecinde onunla daha fazla ilgilenebilmek için özel bir firmadaki işinden ayrıldığını aktardı.

İpek İnci iyileşmeye başladıktan sonra "tüm çocuklar temiz olmayı hak ediyor" düşüncesiyle iş kurduğunu anlatan Peksoylu, şunları söyledi:

"Sabancı Üniversitesine özellikle çok minnettarım. Mucize bir ürün yapmışlar. Bu sayede birçok anaokulu, fabrika, tramvay gibi yaşam alanının olduğu her yerde temizlik yapmaya başladım. Banyomuzun ve kızımın odasının bakteri ölçümünü yaptık, 313 çıktı. Şimdi bakteri sayısı 40'lara düştü. Zaten Dünya Sağlık Örgütü, 50 bakterinin bulunduğu alanı 'temiz' olarak adlandırıyor. 100 ve üzeri bakterinin bulunduğu alan ise hastalanmaya davetiye çıkarıyor. Sabancı Üniversitesinin geliştirdiği ürün 90 gün boyunca temizlenen alanı koruyor ve bakteri üremiyor. Bu, hem kızım hem de tüm çocuklar için önemli olduğundan bu işe başladım."

Anne Gamze Peksoylu da eşinin, kızının ameliyatından iyileşme sürecine kadar çok mücadele verdiğini vurguladı.

Çocuğunun, ameliyat sonrası gribe yakalanmaması gerektiğini söyleyen Peksoylu, "Eşim de tek çocuğumuz İpek için elinden geleni yaptı. Aldığı önlemler o kadar başarılı sonuç verdi ki biz bile hastalanmadık, grip olmadık. Şimdi kızım için çıktığımız o yolculuk, bizim ekmek kapımız oldu." ifadelerini kullandı.

"Babamı arasınlar, o temizler"

Babasının bir kahraman olduğunu dile getiren İpek İnci Peksoylu ise ailesinin, hastalığı süresince kendisiyle çok ilgilendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Temiz olmam için ellerinden geleni yaptılar. Her gün odamı sildiler, dezenfekte ettiler. Ben de her gün ellerimi yıkadım. Yanımda sürekli kolonya taşıdım, maske taktım. Babamı çok seviyorum çünkü beni bakterilerden korudu, hayatıma önem verdi. Şimdi de iş yerine adımı koydu ve bakterileri öldürüyor. Eğer arkadaşlarım ve aileleri bakterilerden korkuyorsa, babamı arasınlar, o temizler."