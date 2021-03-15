Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta jandarma ekipleri kaybolan 5 ineği drone yardımıyla buldu
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kaybolan 5 inek drone ile bulunarak sahibine teslim edildi.
Çayköy köyünde yaşayan R.Ş, etrafı tel örgüyle çevrili tarlasında bulunan 5 ineğinin kayıp olduğunu fark etmesi üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma Asayiş ve Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bölgede geniş çaplı arama yapıldı.
Ekiplerce drone destekli yapılan aramada ormanlık arazide bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.
R.Ş, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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